Старт налоговой амнистии в Украине и питание в школах по-новому – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Украине с 1 сентября в силу вступили новые нормы питания в школах, а также стартовала и налоговая амнистия, которая продлится ровно год.
Начало налоговой амнистии
С 1 сентября в Украине стартовала налоговая амнистия.
Декларированию подлежат банковские металлы, гривни, доллары и другие валюты. Также указывать в декларации нужно и имущество, которое принадлежит налогоплательщику, в том числе на праве совместной или частичной общей собственности.
Также декларировать нужно:
- земельные участки, жилую и нежилую недвижимость, объекты незавершенного строительства;
- транспортные средства;
- ювелирные изделия;
- предметы искусства;
- антиквариат;
- драгоценные камни;
- драгметаллы.
- ценные бумаги (акции, ОВГЗ), части или паи в имуществе юридических лиц, другие корпоративные права.
- любые источники получения дивидендов или других видов дохода (например, депозит в банке).
- права интеллектуальной собственности (изобретения, право собственности на товарные знаки и пр.).
- памятные монеты и банкноты.
Увеличение стипендий в Украине
Стипендии учащимся учреждений профессионального образования, студентам учреждений профессионального, перед высшими и высшего образования повысят.
Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.
Таким образом минимальная стипендия в учебных заведений 3-4 уровней аккредитации может вырасти почти до 2 тыс. грн, а в учреждениях профтехобразования – до 1 225 гривен.
Новые нормы питания в школах
С 1 сентября в Украине в силу вступили новые нормы питания в школах, из которых убрали кондитерские изделия, колбасы, грибы, сосиски, консервы. Употребление соли, соков, сахара, картофеля, хлеба начнут ограничивать.
В то же время в школьных столовых начнут увеличивать количество мясных блюд, молочной продукции, круп, бобовых, фруктов.
Новое меню будет состоять из 160 блюд. В школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, а также – пища из рациона разных народов мира, безглютеновые и безлактозные блюда.
Изменение порядка расчета средней заработной платы
Правительство решило, что суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги.
Согласно утвержденному документу, премии по итогам работы за определенный период учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.
Новая услуга в "Дії"
Пемьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".
"Мы анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении заключить брак можно через портал "Дія", – сказал Шмыгаль.
Кроме того, отметил премьер, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.
Напомним, что украинский COVID-сертификат действует за границей. Украинский журналист, находясь на территории Франции, проверил, все ли работает.