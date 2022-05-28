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Starlink на OLX: как в Украине торгуют интернетом от Илона Маска

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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28 мая, 15:48
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На сайте с объявлениями выставили на продажу систему спутникового интернета Starlink
В Украине торгуют спутниковым интернетом Илона Маска
В Украине торгуют спутниковым интернетом Илона Маска / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На сайте объявлений OLX находчивые пользователи решили продать терминалы Starlink. Впервые оборудование для спутникового интернета прислали в Украину в разгар войны с РФ.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, за сколько в интернете продают ценное оборудование.

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Спутниковый интернет Starlink в Украине появился относительно недавно. Так, первые партии с оборудованием прибыли в нашу страну в конце февраля.

Затем были доставлены еще несколько партий. Вполне возможно, что через какое-то время на терминалы SpaceX обратили внимание частные заказчики из Украины. Следовательно, оборудование появилось и на вторичном рынке.

Теперь терминалы SpaceX на сайте объявлений украинцам предлагают купить почти за 35 тысяч грн:

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Отметим, что сейчас в Украине работают более 10 тыс. терминалов Starlink и спутниковым Интернетом пользуются уже более 150 тысяч человек. Благодаря терминалам восстанавливают Интернет на многих деоккупированных территориях Украины.

Starlink и Украина: как в нашей стране появился спутниковый интернет

Все началось с того, что вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Твиттере обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску. Он объяснил, что Украина отбивает агрессию РФ и нуждается в Starlink.

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Илон Маск отреагировал мгновенно и отправил "гуманитарный груз" абонентского оборудования в Украину.

Переписка в Twitter Михаила Федорова и Илона Маска завершилась тем, что компания обновила программное обеспечение системы. В результате терминалы более энергоэффективными, ими можно пользоваться в движении и подключать к автомобильному прикуривателю.

Ранее мы рассказывали, что интернет Илона Маска зарегистрировал представительство в Украине, и писали, как Starlink отбил атаку на Украину.

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