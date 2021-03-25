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Стало известно, откуда у "слуги народа" Семинского взялись деньги на мандат за 7 миллионов

25 марта, 15:25

Ирина Ненько Ирина Ненько

Источником стали махинации, которые Семинский совершал в компании "Нефтегаздобыча", заявил Рудьковский

Источником финансового ресурса, позволившим народному депутату от "Слуги народа" Олегу Семинскому заявить о готовности потратить на депутатский мандат 7 миллионов, стали финансовые махинации, которые он совершал в период работы в компании "Нефтегаздобыча", частично принадлежащей Рудьковскому. Кроме того, у Семинского была высокая заработная плата.

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Об этом Николай Рудьковский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"Он получал заработную плату, как получают десятки тысяч менеджеров. И когда доходы компании рослы – его зарплата росла. Вначале – 1 тысяча долларов, потом – 5 тысяч долларов, потом – 50 тысяч долларов, потом – 300 тысяч долларов, потом – 500 тысяч долларов в месяц получал Семинский", – рассказал Рудьковский.

Кроме того, по словам Рудьковского, Семинский и Шуфрич (также бывший совладелец "Нефтегаздобычи") договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании.

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Он также добавил, что имели место и другие финансовые махинации со стороны Семинского.

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"Есть десятки свидетелей, сотрудников компании, которые подтвердят мои слова – что в тот период с 2008 по 2012 год он обналичивал каждый месяц больше 10 млн долларов – больше 100 кг долларов – через разные компании, для себя и Шуфрича. В этот период куплены самолеты, яхты Шуфрича – три самолета и три яхты, вся недвижимость, которую построил Семинский, офисные центры и т.п., и кешем забитые банковские ячейки. Это все было сделано путем разворовывания, неуплаты налогов компанией "Нефтегаздобыча", – говорит Рудьковский.

"Я думаю, вы тоже слышали записи, где он настаивал, и сказал, что "я принял решение и буду забирать себе 20%". Он забирал больше, думаю, около 30% доходов компании", – рассказал Рудьковский.

По сообщениям СМИ, Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своем похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой Семинский когда-то работал директором.

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По данным источников Цензор.НЕТ в ОП, нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский на данный момент пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль Офиса президента.

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Рудьковский семинский Нефтегаздобыча слуга народа
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