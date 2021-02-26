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Стало известно, когда будет сформирован грузовой филиал "Укрзализныци"

26 февраля, 16:52

Инна Бабур Инна Бабур

В 2021 году "Укрзализныця" будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы выставят на продажу или передадут в концессию

До июля 2021 года будет окончательно сформирован филиал грузовых перевозок "Укрзализныци" UZ Cargo. Об этом заявил директор по коммерческой работе и логистике компании Иракли Эзугбая, пишет "Главред".

Согласно плану формирования UZ Cargo, в феврале будут назначены первые руководители бизнес-вертикалей филиала и окончательно доработана его структура. Также в это время будут согласованы структура и штат пилотных проектов (2 филиала, 2 вагонных депо).

Затем, в марте-апреле, планируется утвердить штатное расписание пилотных проектов и аппарата управления UZ Cargo, описать бизнес-процессы для пилотных проектов.

Также весной планируется доработать необходимые нормативные документы, назначить руководителей пилотных филиалов и депо, дать старт переводу персонала в пилотные филиалы и грузовые депо, а также подготовить структуру и штат других грузовых подразделений (вагонных депо, филиалов).

На май запланировано назначение персонала в аппарат управления филиалом (средний уровень), утверждение структуры и штата других подразделений (вагонных, локомотивных депо, филиалов), старт перевода персонала в филиалы и депо UZ Cargo.

В планах на июнь-июль – укомплектовать UZ Cargo персоналом и имуществом, а также формализовать основные бизнес-процессы вертикалей.

Напомним, глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы выставят на продажу или передадут в концессию. Процесс анбандлинга уже начался, из состава компании были выделены структуры "UZ Cargo" и "UZ Infra", которые займутся грузоперевозками и инфраструктурой соответственно. Однако в начале месяца набсовет "Укрзализныци" заблокировал решение о разделении компании.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук напомнил, что реформирование "Укрзализныци" путем разделения на отдельные филиалы по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным Соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.

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Укрзализныця железная дорога реформирование грузоперевозки
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