США выделили гумпомощь Украине, а власти увеличили штрафы за перегруженные фуры – самое важное о деньгах за неделю

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели

Украина получит от США 45 млн долл, а штраф за перегруз может достигать 51 тысячи гривен / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине стартовала налоговая амнистия, теперь нужно декларировать имущество по-другому, а США предоставили украинскому народу дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Понедельник. Германия нашла способ обойти правила ЕС с "Северным потоком – 2"

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В Германии предложили российскому "Газпрому" продать газопровод "Северный поток – 2", чтобы обойти правила ЕС. Об этом со ссылкой на немецких чиновников пишет Frankfurter Allgtmeine Zeitung.

Они считают, что "газовую директиву Евросоюза можно обойти путем продажи российского газопровода другому сертифицированному оператору". Согласно нормам, "Северный поток – 2" должен быть независимым от "Газпрома". Компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам.

Общая протяженность "Северного потока-2" 2460 км / Фото: коллаж "Сегодня"

Вторник. Украинцам нужно начинать откладывать на старость самостоятельно

В Украине через 10-15 лет "с солидарной пенсионной системы платить будет нечем", поэтому украинцам нужно дать возможность откладывать на старость самостоятельно. Как сказал экономист Борис Кушнирук в эфире "Украина 24", главные проблемы накопительной пенсионной системы – обесценивание пенсионных сбережений, а также риск хищения средств.

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По его мнению, государству стоит уменьшить налоговое давление на экономику и на людей, тогда у них появится возможность накапливать. Экономист считает, что попытки это централизованно делать государством завершатся лишь очередным хищением этих средств.

Накопительную систему пенсий хотят ввести с 2023 года

Среда. Начало налоговой амнистии

С 1 сентября в Украине стартовала налоговая амнистия. Декларированию подлежат банковские металлы, гривни, доллары и другие валюты. Также указывать в декларации нужно и имущество, которое принадлежит налогоплательщику, в том числе на праве совместной или частичной общей собственности.

Также декларировать нужно:

земельные участки, жилую и нежилую недвижимость, объекты незавершенного строительства;

транспортные средства;

ювелирные изделия;

предметы искусства;

антиквариат;

драгоценные камни;

драгметаллы.

ценные бумаги (акции, ОВГЗ), части или паи в имуществе юридических лиц, другие корпоративные права.

любые источники получения дивидендов или других видов дохода (например, депозит в банке).

права интеллектуальной собственности (изобретения, право собственности на товарные знаки и пр.).

памятные монеты и банкноты.

В Украине с 1 сентября изменилось питание в школах, а также начала действовать налоговая амнистия. Коллаж: "Сегодня"

Четверг. Помощь Украине от США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставляет дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины.

"Эта помощь позволяет нашим гуманитарным партнерам поддерживать многих из примерно 3,4 миллиона нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.

Средства призваны обеспечить покупку:

жизненно важной пищи;

жилья;

необходимых медикаментов;

питьевой воды.

Пятница. Штрафы за перегруженные фуры

В Украине с 1 октября увеличат штрафы за нарушение габаритно-весового контроля на дорогах. Таким образом хотят увеличить контроль за проездом большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования, тем самым увеличив сохранность и долговечность дорог.

Таким образом, с 1 октября повышается ответственность за нарушение габаритно-весового контроля: с 8,5 до 51 тысяч гривен. До 51 тысячи гривен также увеличься штраф за отказ прохождение габаритно-весового контроля.

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