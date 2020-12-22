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Новые санкции США против России: ряд компаний лишат американских технологий

22 декабря, 00:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Аналогичные санкции введены против Китая

Соединенные Штаты ввели санкции против ряда российских и китайских компаний, которые являются "конечными военными пользователями", теперь они лишены возможности покупать американские товары и технологии, которые находятся под экспортным контролем.

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Соответствующий список был опубликован на сайте Министерства торговли США.

В него вошли 103 компании – 45 из России и 58 из Китая.

В российской части документа перечислены в частности Служба внешней разведки и предприятия Минобороны РФ и "Росатома", в том числе ракетно-космический центр "Прогресс", Рособоронэкспорт, корпорация "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация и другие.

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"Мы признаем важность использования партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по отвлечению американских технологий для своих дестабилизирующих военных программ", – говорится в документе.

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В нем также указано, что в дальнейшем список будет дополняться.

Напомним, Совет Евросоюза официально продлил на полгода секторальные санкции, которые были введены в отношении России из-за дестабилизации ситуации в Украине. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2021 года.

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