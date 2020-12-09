США сделали еще один шаг к новым санкциям против "Северного потока – 2"

Ограничения предусмотрены проектом оборонного бюджета на следующий год

Палата представителей Конгресса США поддержала расширенный пакет санкций против "Северного потока – 2". Он включен в законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США на следующий год. В ближайшие дни проект будет вынесен на голосование Сената США.

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Об этом сообщили глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и его советница Елена Зеркаль.

Когда документ будет полностью утвержден, санкции распространятся компании, которые оказывают услуги страхования и сертификации в рамках строительства "Северного потока – 2".

Коболев уверен, что без этих услуг "завершить российский газопровод будет практически невозможно".

"Еще один шаг в холодной войне с Россией за нами", – добавила Зеркаль.

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Напомним, ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп грозится наложить вето на проект оборонного бюджета из-за недовольства статьями о социальных сетях. Таким образом Трамп может заблокировать расширение санкций против "Северного потока – 2".

Напомним, ряд западных СМИ и экспертов считают, что расширение санкций против "Северного потока – 2" может окончательно остановить этот проект. А правительство США уже определило ряд компаний и физических лиц, которые столкнутся с санкциями, если не прекратят деятельность, связанную с "Северным потоком – 2".

Как известно, строительство "Северного потока – 2" было остановлено на датском острове Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских прокладочных судна прекратили работу над проектом под давлением санкций США. Также парламент Германии отказался признать газопровод "Северный поток – 2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности Европы и защиты окружающей среды.

Впрочем, россияне ранее заявили, что наконец выбрали судно для завершения строительства "Северного потока – 2" и собираются возобновить работы в декабре-2020.

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