США напомнили Германии: пора пересмотреть партнерство с Россией по "Северному потоку – 2"

США продолжают давить на власти ФРГ, чтобы те заморозили строительство российского газопровода "Северного потока – 2". После заявления президента Дональда Трампа о том, что Россию нужно наказать за отравление Навального, с похожим заявление выступила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

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"Как неоднократно говорили многие европейские лидеры в последние дни, сейчас настало время для того, чтобы Германия пересмотрела партнерство с Россией по "Северному потоку – 2", – написала она в Twitter.

Сайт "Сегодня" сообщал, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: канцлер Ангела Меркель согласна с министром иностранных дел Хайко Маасом, что позиция Берлина по "Северному потоку – 2" будет зависеть от расследования отравления Навального.

А один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц призвал на два года заморозить строительство "Северного потока – 2".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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