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Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше и меньше всего

28 декабря, 21:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Разница между лидером и аутсайдером составляет 8 тысяч гривен

В среднем по Украине средняя зарплата "просела" до 11 987 грн в ноябре 2020 года. При этом самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве, самая низкая – в Черниговской области. Разница между ними составляет 7965 гривен.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

  • Киев – 17 582 грн;
  • Донецкая область – 12 781 грн;
  • Киевская область – 12 172 грн;
  • Днепропетровская область – 11 980 грн;
  • Запорожская область – 11 894 грн.

ТОП-5 областей с самой низкой средней зарплатой:

В тренде
Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше и меньше всего
  • Черниговская область – 9615 грн;
  • Херсонская область – 9738 грн;
  • Волынская область – 9807 грн
  • Житомирская область – 9866 грн
  • Кировоградская область – 10 005 грн

В то же время самый больший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре-2020 по сравнению ноябрем-2019 наблюдался в Луганской (+21,1%), Черновицкой (+20,7%), Тернопольской (+20%), Николаевской (+19,7%), Хмельницкой (+18,6%), Ривненской (+18,5%), Ивано-Франковской (+18,2%), Херсонской (+17,8%), Сумской (+15,5%), Кировоградской (+15,2%) областях.

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Напомним, что из-за низких зарплат медики вынуждены покидать Украину.

Также напомним, что помощникам нардепов вдвое увеличили зарплату в декабре. Это удалось сделать благодаря экономии средств на обеспечение работы Верховной Рады.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты средняя зарплата Госстат реальная зарплата минимальная зарплата

Источник: Сегодня

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