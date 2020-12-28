Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше и меньше всего

В среднем по Украине средняя зарплата "просела" до 11 987 грн в ноябре 2020 года. При этом самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве, самая низкая – в Черниговской области. Разница между ними составляет 7965 гривен.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:
- Киев – 17 582 грн;
- Донецкая область – 12 781 грн;
- Киевская область – 12 172 грн;
- Днепропетровская область – 11 980 грн;
- Запорожская область – 11 894 грн.
ТОП-5 областей с самой низкой средней зарплатой:
- Черниговская область – 9615 грн;
- Херсонская область – 9738 грн;
- Волынская область – 9807 грн
- Житомирская область – 9866 грн
- Кировоградская область – 10 005 грн
В то же время самый больший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре-2020 по сравнению ноябрем-2019 наблюдался в Луганской (+21,1%), Черновицкой (+20,7%), Тернопольской (+20%), Николаевской (+19,7%), Хмельницкой (+18,6%), Ривненской (+18,5%), Ивано-Франковской (+18,2%), Херсонской (+17,8%), Сумской (+15,5%), Кировоградской (+15,2%) областях.
Напомним, что из-за низких зарплат медики вынуждены покидать Украину.
Также напомним, что помощникам нардепов вдвое увеличили зарплату в декабре. Это удалось сделать благодаря экономии средств на обеспечение работы Верховной Рады.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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