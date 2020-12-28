Разница между лидером и аутсайдером составляет 8 тысяч гривен

В среднем по Украине средняя зарплата "просела" до 11 987 грн в ноябре 2020 года. При этом самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве, самая низкая – в Черниговской области. Разница между ними составляет 7965 гривен.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

Киев – 17 582 грн;

Донецкая область – 12 781 грн;

Киевская область – 12 172 грн;

Днепропетровская область – 11 980 грн;

Запорожская область – 11 894 грн.

ТОП-5 областей с самой низкой средней зарплатой:

В тренде Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше и меньше всего

Черниговская область – 9615 грн;

Херсонская область – 9738 грн;

Волынская область – 9807 грн

Житомирская область – 9866 грн

Кировоградская область – 10 005 грн

В то же время самый больший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре-2020 по сравнению ноябрем-2019 наблюдался в Луганской (+21,1%), Черновицкой (+20,7%), Тернопольской (+20%), Николаевской (+19,7%), Хмельницкой (+18,6%), Ривненской (+18,5%), Ивано-Франковской (+18,2%), Херсонской (+17,8%), Сумской (+15,5%), Кировоградской (+15,2%) областях.

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Напомним, что из-за низких зарплат медики вынуждены покидать Украину.

Также напомним, что помощникам нардепов вдвое увеличили зарплату в декабре. Это удалось сделать благодаря экономии средств на обеспечение работы Верховной Рады.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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