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Спровоцированный НКРЭКУ демпинг на энергорынке приведет к неизбежному банкротству всех украинских производителей, – нардеп

12 мая, 16:12

Ирина Ненько Ирина Ненько

После восстановления прямого импорта тока из России оптовая цена на электроэнергию в Украине упала до 50 коп./КВт·ч

Обвал цен на электрическую энергию на оптовом рынке до уровня 50 коп./кВт·ч, в значительной мере вызванный действиями НКРЭКУ, приведет к неизбежному банкротству и остановке всех генерирующих мощностей.

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Об этом заявила народный депутат ( "Слуга народа") Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

"11 мая Украина возобновила прямые закупки тока у страны-агрессора. В то же самое время оптовая цена в Украине на днях упала до 50 коп./кВт·ч – то есть в 3 раза меньше конечного тарифа для населения. Это прямой результат импорта и диверсии российских энергокомпаний, поддержанных украинскими чиновниками", – отметила Буймистер.

По ее словам, обвал цен стал непосредственным следствием действий национального регулятора. Нардеп отметила, что такая ситуация приводит к колоссальным убыткам всех без исключения энергетических компаний и их неизбежному банкротству.

"Нынешняя ситуация создает прямую угрозу национальной безопасности и грозит потерей энергетической независимости. Она должна быть срочно рассмотрена на заседании СБНО, иначе страна рискует еще до начала отопительного сезона попасть в полную зависимость от страны-агрессора", – заявила нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт·ч на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

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Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля о недопустимости импорта, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, который еще в феврале с трибуны Верховной Рады заявил о пользе импорта электроэнергии из России и Беларуси.

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