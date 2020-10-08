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Списывать рабочие вагоны только из-за возраста – очень странное решение, – эксперт

8 октября, 13:35

Инна Бабур Инна Бабур

Мининфраструктуры и "Укрзализныця" намерены сократить срок эксплуатации грузовых вагонов

Вагоны необходимо списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации. Об этом заявил вице-президент Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов, комментируя намерение Мининфраструктуры и "Укрзализныци" сократить срок эксплуатации грузовых вагонов, пишет Politeka.

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"Эта инициатива вызывает некоторое удивление. Потому что, если это частный вагон, то к нему могут предъявляться претензии или требования касательно его технического состояния, а не его возраста. Нас же не смущает, что мы иногда живем в домах, которым 300 лет? Если этот дом после капремонта и стоит, то он гораздо лучше, нежели новостройка", - объяснил Соколов.

По его словам, не имеет значения год выпуска вагона, важно лишь его техническое состояние.

"На наш взгляд, это странный подход – требования к вагону измерять его возрастом. Они должны быть в техническом состоянии – т.е. ездит или не ездит, насколько исправна его ходовая часть. А если сам вагон неисправен – то будут потери зерна, оно может испортиться или еще что-то в силу контакта с атмосферным воздухом, влагой и т.д.", - сказал Соколов.

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Он также подчеркнул, что техническое состояние вагонов – это забота их собственников, а не "Укрзализныци".

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Ранее президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

В свою очередь, в "Укрметаллургпроме" считают, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.

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Укрзализныця железная дорога вагоны Мининфраструктуры грузоперевозки
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