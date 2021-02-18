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Союз химиков предупредил об угрозе закрытия предприятий из-за повышения тарифа на передачу тока

18 февраля, 15:48

Инна Бабур Инна Бабур

В прошлом году тариф вырос более чем вдвое, НКРЭКУ вновь предлагает его повысить

Предприятия химической промышленности работают на грани убыточности, и если тариф на передачу электроэнергии вырастет, их придется останавливать. Об этом заявил президент Союза химиков Алексей Голубов, сообщает "Obozrevatel".

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"Мы работаем на грани убыточности. И все держится лишь только благодаря тому, что несколько повысились цены на внешнем рынке. Мы еще проходим. Если хотя бы чуть вырастут расходы, мы уйдем в убыточность, придется останавливать предприятия", - рассказал Голубов.

Он также подчеркнул, что не понимает, на каком основании был введен тариф на передачу тока и почему НКРЭКУ его постоянно повышает.

"Ввели дополнительную плату якобы за передачу. А "Укрэнерго" что, затратило последние 10-15 лет какие-то средства на строительство новых линий для подачи? Или к тому или иному предприятию газопровод?" – возмутился Голубов.

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Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды и вырос в итоге более чем вдвое – со 113 грн МВт·ч до 312,76 грн за МВт·час.

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Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее заявлял, что инициатива НКРЭКУ в очередной раз повысить тарифы на передачу электроэнергии может добить промышленность. А исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев сообщил, что в случае повышения тарифа промышленные предприятия вынуждены будут закрываться, и без работы останутся жители целых городов.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук считает, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, а также приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

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