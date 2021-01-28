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Соратник Тимошенко оценил работу министра экономического развития Петрашко

28 января, 16:40

Инна Бабур Инна Бабур

Нардеп Ивченко считает, что министерство экономразвития не принимает мер, направленных на развитие экономики

Министр экономразвития Игорь Петрашко полностью провалил работу экономического блока и не предлагает меры для стимулирования экономики. Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире телеканала "Рада", сообщает "Главком".

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"Министр экономики Петрашко полностью провалил работу экономического блока, полностью. Я сегодня не вижу никаких сдвигов, которые должны быть в начале года, и за счет чего мы будем в данный момент менять наши макро- и микроэкономические показатели", – сказал Ивченко.

Соратник Юлии Тимошенко также обратил внимание, что профильное министерство не принимает крайне необходимых мер, направленных на развитие экономики и ее стимулирование.

"Будет расти экономика – будет наполнение бюджета. Будет наполнение бюджета – будут другие заработные платы и, конечно, будут другие пособия предпринимателям. Это законодательство, которое должно стимулировать инновации, бизнес, чтобы мы были не сырьевым придатком, а экспортировали готовую продукцию, чтобы рабочие места оставались в стране", – отметил Ивченко.

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Напомним, народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что депутаты недовольны работой министра экономики Игоря Петрашко, который не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику. Поэтому в Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра с должности.

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В то же время депутат фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко заявил, что за 8 месяцев министр экономики Игорь Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, и назвал его самым провальным министром экономики.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Петрашко защищает монополии, в том числе табачную, вместо того, чтобы поддерживать предпринимателей. А екс-глава Госрезерва Ярослав Погорелый обвинил министра в том, что он намерен восстановить и возглавить коррупционные схемы с зерном в Госрезерве.

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экономика народный депутат министр экономики Игорь Петрашко
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