Сологуб о выговоре от Совета НБУ: "Новое явление, выглядит дико"

Замглавы Нацбанка заверил, что подобное произошло с ним впервые за 20 лет работы

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, который получил выговор от Совета НБУ, считает сложившуюся ситуацию "дикой". По его словам, он и его коллега Екатерина Рожкова получили критику за профессиональные коммуникации, что не соответствует политике прозрачности НБУ.

Реклама

Об этом Сологуб написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что выговор – новое для него явление за 20 лет профессиональной деятельности.

"Прозрачность является одной из пяти ценностей НБУ. Именно за это мы получили престижную награду в 2019 году. Поэтому выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации", - написал Сологуб.

Реклама

Ранее Рожкова тоже прокомментировала ситуацию с выговором в Facebook. Она заявила, что цензура добралась до Национального банка.

Напомним, Совет Нацбанка на заседании 2 октября объявил выговор и выразил недоверие замам главы НБУ Рожковой и Сологубу. Как сообщают неофициальные источники СМИ, инициатором рассмотрения вопроса был член Совета Нацбанка Виталий Шапран, а глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал "за".

Рожкова и Сологуб считаются членами команды предыдущего главы НБУ Якова Смолия, который в заявлении об отставке жаловался на политическое давление. 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НБУ. 16 июля председателем Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама