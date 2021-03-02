Українська
$ 28
33,72
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Сохранить экспортную пошлину на металлолом – это важнейшая стратегическая задача государства, – нардеп

2 марта, 15:55

Ирина Ненько Ирина Ненько

По словам Буймистер, сегодня существует значительный дефицит металлолома в мире

Продолжение действия пошлины на экспорт металлолома явялется стратегической задачей государства, и Верховная Рада как можно быстрее должна принять соответствующий закон. Об этом заявила народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, сообщает "Хвиля".

Реклама

"Это важнейший, можно сказать стратегический аспект для нашей промышленности. В подтверждение этого достаточно посмотреть торговый баланс Украины, сколько поступлений в бюджет генерируется за счет экспортно-ориентированных отраслей экономики, крупнейшей из которых является металлургия в Украине. А металлолом – стратегическое сырье для этой отрасли промышленности", – заявила Буймистер.

По ее словам, сегодня существует значительный дефицит металлолома в мире, и страны Европы также готовятся ввести ограничительные квоты на вывоз лома с территории ЕС. К тому же переход промышленности к "зеленым" технологиям повышает спрос на лом в качестве сырья.

"С учетом того, что весь мир идет к зеленым способам производства, европейские предприятия все больше и больше переходят на электроустановки для производства чугуна. Для них единственным сырьем является металлолом. А с учетом того, что и нам так же нужно сокращать выбросы и ориентироваться на мировые тенденции, то для нас металлолом будет становиться все более и более таким стратегическим сырьем", – резюмировала Буймистер.

В тренде
Иностранцы забросили Украину. Откуда все еще едут? (инфографика)

По ее мнению, государство должно защитить отечественную металлургию, поэтому закон о продлении действия экспортной пошлины на лом нужно принять как можно быстрее.

Реклама

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому ее действие необходимо продлить.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экспорт металлолом пошлины законопроект лом Людмила Буймистер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)Экономика
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
Задержанному в
Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фотоЭкономика
Санкции в действии: закроются ли магазины
Санкции в действии: закроются ли магазины "Спортмастер", O'Stin и другиеЭкономика
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдет
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдетЭкономика
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправках
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправкахЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять