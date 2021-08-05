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Снижение тарифа для населения за счет отказа от ремонта электросетей приведет к массовым отключениям, – Баранюк

5 августа 2021 16:20

Ирина Ненько Ирина Ненько

70% всех электросетей в Украине построены в 60-х годах и нуждаются в замене

/ Фото: Pixabay

Снижение тарифа для населения за счет полной остановки инвестиций в ремонт электрических сетей приведет к частым отключениям потребителей и перебоям с электроснабжением.

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Об этом заявил исполнительный директор общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Баранюк, информирует "Оbozrevatel".

"Мы находимся в ситуации, в которой тариф на 1 грн 20 коп. – это фактически жертва всех украинцев перед нормальным качественным снабжением", - заявил Баранюк в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что 70% всех электросетей в Украине построены в 60-х годах и нуждаются в замене.

"Средняя продолжительность отключения от электроэнергии потребителей в год – это около 700 минут. Но чтобы вы понимали, например, в соседней Польше – это 180 минут, а в Германии – это всего лишь 13 минут", – подчеркнул Баранюк.

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По его словам, в прошлом году благодаря введению стимулирующего тарифообразования, облэнерго впервые получили возможность увеличить инвестиции в обновление сетей. Баранюк убежден, что решение правительства заморозить инвестиции в обновление сетей приведет к срыву реформы и повлечет за собой катастрофические последствия для украинской энергосистемы.

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Напомним, сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт·час при рыночной цене более 4 грн/кВт·час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняла решение о RAB-регулировании. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

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