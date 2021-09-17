Снижение мировых цен на нефть и повышение выплат женщинам-пенсионерам – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные последние экономические новости

Мировые цены на нефть снизились, а доллар подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 17 сентября Кабмин решил, что с 2022 года при выходе на пенсию в 60 лет женщинам будет устанавливаться повышение к пенсии в размере 9%, в тоже время Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости пятници,17 сентября.

Когда могут сертифицировать "Северный поток – 2"

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Председатель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявила, что "Северный поток-2" сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает доработанная Газовая директива.

Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа.

Повышение выплат женщинам-пенсионерам

Кабмин решил, что уже с 2022 года при выходе на пенсию в 60 лет женщинам будет устанавливаться повышение к пенсии в размере 9%.

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"Такое повышение сохранит соотношение в размерах пенсий женщин при одинаковой продолжительности страхового стажа и заработка в 2022 году, который является переходным годом завершения повышения пенсионного возраста женщинам", – говорится в сообщении.

Курс доллара перед выходными

Курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем подорожал на 2 копейки, евро же подешевел на 15 копеек. Курс злотого и российских рублей остался без изменений.

1 доллар США – 26,67 грн;

1 евро – 31,37 грн;

1 злотый – 6,86 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

Цены на нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,52 долларов за баррель – это на 0,15 долларов ниже цены, которая была на закрытии предыдущей сессии.

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На электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX цена фьючерсов на WTI достигла 72,49 за баррель, снизившись на 0,12 долларов.

Также мы писали, что "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).