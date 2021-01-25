Снижение цен за использование вагонов УЗ соответствует рыночной ситуации, – "АрселорМиталл"

Снижение "Укрзализныцей" цен за использование вагонов является положительным фактором и шагом вперед к своим клиентам. Об этом заявил заместитель гендиректора "АрселорМиталл" Владимир Ткаченко, сообщает "РБК-Украина".

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"Рынок он в том и заключается, что есть разное предложение из различных источников. То, что УЗ сама приложила усилия к тому, чтобы этот рынок существовал, и сейчас сама живет в нем – это, конечно, положительный фактор. А то, что цены стали ниже и предложения стали ниже – то сам рынок подтолкнул к этому решению УЗ", – сказал Ткаченко.

По его мнению, такое решение УЗ является шагом компании навстречу своим клиентам. Кроме того, он отметил, что новое руководство "Укрзализныци" адекватно реагирует на ситуацию на рынке и потребности его участников.

"Руководство и руководитель УЗ Жмак очень адекватный человек, очень адекватный менеджер, опытный. И он чувствует, что и как нужно делать. Я думаю, что это шаг вперед к своим клиентам. И это шаг в правильном направлении", – добавил Ткаченко.

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Как известно, АО "Укрзализныця" провела ряд аукционов на долгосрочное использование вагонов по рыночным ценам. Это позволило компании зафиксировать стоимость вагонов на высоком уровне, а также получить дополнительный доход и гарантии сохранности подвижного состава в рабочем состоянии.

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Напомним, ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию.

Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

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