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Снежный шторм в США взвинтил европейские цены на газ

19 февраля, 13:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Голубое топливо подорожало, даже не смотря на оттепель в самой Европе

Аномальные морозы и снежный шторм в США, которые привели к запрету на экспорт газа из штата Техас, повлияли на стоимость голубого топлива в Европе. Цена газа с поставкой 19 февраля выросла до 213 долларов после падения до месячного минимума.

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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные голландского хаба TTF.

Цены выросли даже несмотря на то, что саму Европу накрыла сильная оттепель. По прогнозам, уже 20 февраля температура воздуха на большей части Западной Европы превысит 10 градусов тепла.

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Впрочем, уровень запасов в подземных хранилищах Европы упал уже 40%, до 39,82% заполненности хранилищ. Это на 6 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет.

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Как известно, с августа 2020 года тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. При этом из-за серьезного январского подорожания газа в Европе в Украине временно – до конца отопительного сезона – ввели ограничение тарифа на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Напомним, низкие температуры в США также привели к перебоям в поставках электроэнергии, пострадала и добыча нефти. Кроме того, гибнут люди:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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