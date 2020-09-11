СНБО утвердил рекордный оборонный бюджет Украины на 2021 год

Запланированный в проекте бюджета на 2021 объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% от ВВП. Соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

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"Увеличение расходов – принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - отметил секретарь СНБО.

Как отмечается, на совещании по вопросам подготовки оборонного бюджета на 2021 год обсуждался вопрос повышения эффективности использования средств.

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Секретарь СНБО предложил субъектам сектора безопасности и обороны проанализировать состояние соответствующего финансирования в I-III кварталах 2020 года и подготовить к 15 октября отчеты об использовании средств.

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Отметим, оборонный бюджет-2021 станет самым большим в истории Украины.

Ранее сообщалось, что СНБО решил существенно увеличить оборонный заказ.

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