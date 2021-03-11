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СНБО принял решение о возвращении "Мотор Сичи" в госсобственность

11 марта, 17:07

Виталий Семченко Виталий Семченко

Это будет сделано в ближайшее время "законным и конституционным способом"

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в государственную собственность.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, это будет сделано в ближайшее время "законным и конституционным способом".

"Предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность государства законным и конституционным способом. Каждое предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое странным образом оказалось в частных руках, будет рассматриваться отдельно", – сказал секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что люди, которые вкладывали деньги в эти предприятия, получат соответствующую компенсацию – "это делается для национальной безопасности нашего государства".

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"Мотор Сич" – одна из ведущих корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Как сообщалось ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "Мотор Сич" готовят к национализации. По его словам, уже есть соответствующий законопроект, скоро его внесут в Верховную Раду.

Также мы писали, что китайские инвесторы "Мотор Сичи" пригрозили Украине новыми судебными исками. В компании Skyrizon Aircraft Holdings назвали недопустимыми заявления о возможной национализации предприятия.

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