Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Смертность в Украине подскочила: как сократилось население страны

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
19 ноября, 15:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Общая смертность в сравнении с прошлым годом выросла на 14,3%
В этом году в стране скончались 487 855 человек
В этом году в стране скончались 487 855 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2021 года на 282 470 украинцев сократилось население, на это повлияли показатели смертности и рождаемости.

По данным Государственной службы статистики, в Украине на 100 умерших украинцев приходится 42 родившихся. Таким образом, население сократилось и, по состоянию на 1 октября, составляет 41 319,8 тыс. человек. А общая смертность в сравнении с прошлым годом выросла на 14,3%.

Реклама

В этом году в стране умерли 487 855 человек, из них 1469 детей в возрасте до 1 года, а родилось – 205 385. А миграционный прирост составил – 13 945 человек, это разница между прибывшими и выбывшими украинцами.

Если сравнивать с показателями прошлого, 2020 года, то за январь-сентябрь прошлого года население Украины сократилось на 206 030 человек. Это показатель разницы между смертностью и рождаемостью. В 2020 году умерли 426 687 украинцев, а родились – 220 657.

/ Фото: скриншот

Реклама

Население Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что знает количество население Киева в 2021 году. Он рассказал, что данные получает каждый день, но это не перепись населения, а количество смартфонов.

Мэр напомнил, что институт прописки был отменен в 2002 году. И последние данные свидетельствовали, что тогда в Киеве жили более 2 млн человек. Если говорить о смартфонах, то в городе "ночует" примерно 3,6 млн телефонов. А днем это количество увеличивается на миллион – до 4,6 миллиона.

Раньше мы сообщали, что с каждым годом количество пенсионеров сокращается на 100-300 тысяч.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Монетный двор
2600 грн за новые два доллара
В коллекцию!
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять