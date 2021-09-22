Уровень смертности подскочил: от чего чаще всего умирали украинцы в 2021 году

Только от вируса иммунодефицита человека за январь-июль 2021 года умерло 1348 людей

В Украине подскочила смерность / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за январь – июль 2021 умерло 395 892 человека. Из них – 248 231 украинцев умерли от болезни системы кровообращения.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Количество умерших по причинам смерти:

от болезней системы кровообращения – 248 23;

ишемической болезни сердца – 172 932;

цереброваскулярных болезней – 48 008;

новообразований – 43 159 людей;

COVID-19, вирус идентифицирован – 35 699;

внешних причин смерти – 16 328 людей;

болезней органов пищеварения – 14 114.

симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках – 13 358;

болезней органов дыхания – 12 898;

гриппа и пневмонии – 9 951.

Статистика количества умерших людей без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Смерти после вакцинации

В марте этого года в Одесской области внезапно умерла военнослужащая, спустя два дня после прививки от коронавируса.

В начале июля в Виннице умер после вакцинации препаратом Pfizer 47-летний мужчина. Это была его первая доза вакцины.

В августе в Киеве скончалась женщина после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

Тем не менее пока не доказана связь между прививкой и смертью пациентов.

Ранее мы сообщали, что Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

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В Одесском областном патологоанатомическом бюро изменились тарифы на платные услуги для умерших. За то, чтобы причесать покойника, нужно будет заплатить 521 грн.