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Уровень смертности подскочил: от чего чаще всего умирали украинцы в 2021 году

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
22 сентября, 16:48
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Только от вируса иммунодефицита человека за январь-июль 2021 года умерло 1348 людей
В Украине подскочила смерность
В Украине подскочила смерность / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за январь – июль 2021 умерло 395 892 человека. Из них – 248 231 украинцев умерли от болезни системы кровообращения.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Количество умерших по причинам смерти:

  • от болезней системы кровообращения – 248 23;
  • ишемической болезни сердца – 172 932;
  • цереброваскулярных болезней – 48 008;
  • новообразований – 43 159 людей;
  • COVID-19, вирус идентифицирован – 35 699;
  • внешних причин смерти – 16 328 людей;
  • болезней органов пищеварения – 14 114.
  • симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках – 13 358;
  • болезней органов дыхания – 12 898;
  • гриппа и пневмонии – 9 951.

Статистика количества умерших людей без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Смерти после вакцинации

  • В марте этого года в Одесской области внезапно умерла военнослужащая, спустя два дня после прививки от коронавируса.
  • В начале июля в Виннице умер после вакцинации препаратом Pfizer 47-летний мужчина. Это была его первая доза вакцины.
  • В августе в Киеве скончалась женщина после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.
  • Тем не менее пока не доказана связь между прививкой и смертью пациентов.

Ранее мы сообщали, что Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

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В Одесском областном патологоанатомическом бюро изменились тарифы на платные услуги для умерших. За то, чтобы причесать покойника, нужно будет заплатить 521 грн.

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