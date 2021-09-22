Уровень смертности подскочил: от чего чаще всего умирали украинцы в 2021 году

В Украине за январь – июль 2021 умерло 395 892 человека. Из них – 248 231 украинцев умерли от болезни системы кровообращения.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Количество умерших по причинам смерти:
- от болезней системы кровообращения – 248 23;
- ишемической болезни сердца – 172 932;
- цереброваскулярных болезней – 48 008;
- новообразований – 43 159 людей;
- COVID-19, вирус идентифицирован – 35 699;
- внешних причин смерти – 16 328 людей;
- болезней органов пищеварения – 14 114.
- симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках – 13 358;
- болезней органов дыхания – 12 898;
- гриппа и пневмонии – 9 951.
Статистика количества умерших людей без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Смерти после вакцинации
- В марте этого года в Одесской области внезапно умерла военнослужащая, спустя два дня после прививки от коронавируса.
- В начале июля в Виннице умер после вакцинации препаратом Pfizer 47-летний мужчина. Это была его первая доза вакцины.
- В августе в Киеве скончалась женщина после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.
- Тем не менее пока не доказана связь между прививкой и смертью пациентов.
Ранее мы сообщали, что Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.
В Одесском областном патологоанатомическом бюро изменились тарифы на платные услуги для умерших. За то, чтобы причесать покойника, нужно будет заплатить 521 грн.