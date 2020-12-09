Українська
$ 28,08
34,05
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить "Северный поток – 2"

9 декабря, 19:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Угроза американских санкций остановила строительство "Потока" год назад

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая должна будет вести работы по достройке газопровода "Северный поток — 2", встала на якорь в германском порту Росток.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Возле нее находятся два вспомогательных судна – "Владислав Стрижов" и "Катунь".

В тренде
В Украине разрешили продавать акции Facebook и Tesla

Напомним, 9 декабря российское судно "Академик Черский", способное достроить последний участок газопровода "Северный поток – 2", покинуло место, где прерывается одна из ниток "трубы", и вернулось к берегам Калининградской области РФ. Там же находятся и вспомогательные суда "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

Реклама

Ранее оператор Nord Stream 2 выбрал "Академик Черский" судном для завершения прокладки последнего участка "Северного потока – 2" по дну моря. Строительство газопровода собирались возобновить с 5 декабря. В этот день судно пришло на место предположительных работ и пробыло там два дня.

Как известно, строительство "Северного потока – 2" было остановлено на датском острове Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских судна-укладчика прекратили работу над проектом под давлением санкций США.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

строительство газопровод баржа Северный поток 2 Академик Черский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавили
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавилиЭкономика
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорий
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорийЭкономика
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживут
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутЭкономика
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
В Украине вырос прожиточный минимум: сколько будут выплачивать
В Украине вырос прожиточный минимум: сколько будут выплачиватьЭкономика
Не только IT: кому и почему стоит идти в энергетику
Не только IT: кому и почему стоит идти в энергетикуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять