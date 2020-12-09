Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить "Северный поток – 2"

Угроза американских санкций остановила строительство "Потока" год назад

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая должна будет вести работы по достройке газопровода "Северный поток — 2", встала на якорь в германском порту Росток.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Возле нее находятся два вспомогательных судна – "Владислав Стрижов" и "Катунь".

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Напомним, 9 декабря российское судно "Академик Черский", способное достроить последний участок газопровода "Северный поток – 2", покинуло место, где прерывается одна из ниток "трубы", и вернулось к берегам Калининградской области РФ. Там же находятся и вспомогательные суда "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

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Ранее оператор Nord Stream 2 выбрал "Академик Черский" судном для завершения прокладки последнего участка "Северного потока – 2" по дну моря. Строительство газопровода собирались возобновить с 5 декабря. В этот день судно пришло на место предположительных работ и пробыло там два дня.

Как известно, строительство "Северного потока – 2" было остановлено на датском острове Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских судна-укладчика прекратили работу над проектом под давлением санкций США.

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