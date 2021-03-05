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"Слуги народа" ждут возвращения миссии МВФ: когда это будет

5 марта, 09:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Корниенко объяснил, в чем заключаются главные трудности переговоров

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может снова начать работу в Украине в апреле – после того, как перестанет действовать предельная цена на газ для населения, которая волнует Фонд.

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Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Суспільне.

"Миссия МВФ завершила промежуточную работу. Они указали на нюансы, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до 1 апреля", – объяснил Корниенко.

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Он подчеркнул, что регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ. По его словам, также Фонд волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство.

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Подробнее о сотрудничестве Украины и МВФ читайте в интервью – "Этот год точно не будет легче" – интервью с министром финансов Сергеем Марченко.

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МВФ миссия МВФ слуга народа Александр Корниенко
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