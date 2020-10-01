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"Слуги народа" хотят легализовать домашний самогон: что предложили

1 октября, 15:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Самогоноварение собираются признать "естественным правом" граждан

В Украине предлагают отменить административную ответственность за производство самогона для собственных нужд, то есть не на продажу. Кроме того, предлагается разрешить изготавливать и хранить без цели сбыта самогонные аппараты. Авторы инициативы – депутаты из фракции "Слуга народа", которые считают изготовление самогона "естественным правом" украинцев.

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Новшества предусматривает законопроект № 4153, который зарегистрирован в Верховной Раде.

"Если человек исключительно для собственного потребления производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, это его естественное право, которое не может быть ограничено государством", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас в Кодексе об админнарушениях есть статья, в которой говорится, что за самогоноварение и изготовление самогонных аппаратов без цели их продажи положен штраф от 51 до 170 гривен.

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Напомним, год назад в Верховной Раде уже пытались разрешить самогоноварение. Тогда эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию.

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Также в Украине произошла демонополизация рынка спирта. Теперь его изготовлением может заниматься не только государственный концерн "Укрспирт", но и частные предприятия. В связи с этим стартовала приватизация объектов "Укрспирта". Первый частный спиртзавод появится в Украине уже в октябре.

А вот открывать новые спиртзаводы в стране пока нельзя. Это ограничение будет действовать до середины 2021 года. Его цель – помочь "Укрспирту" продать свои объекты в частные руки.

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Верховная Рада самогон законопроект самогонный аппарат слуга народа

Источник: Сегодня

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