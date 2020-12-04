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"Слуга народа" уличил НАБУ в одном лишь пиаре в деле "Роттердам+"

4 декабря, 12:10

Инна Бабур Инна Бабур

Нардеп посоветовал детективам изучать уголовно-процессуальный кодекс в перерывах между пиаром

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев уличил НАБУ в противоправном давлении на прокуроров по ряду дел, в том числе "Роттердам+", и посоветовал детективам изучать уголовно-процессуальный кодекс в перерывах между пиаром. Об этом он написал в своем телеграм-канале, прокомментировав заявление Офиса генерального прокурора, сообщает "Politeka".

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"Генеральная прокуратура вежливо журит НАБУ за излишнюю эмоциональность и использование непроцессуальных способов давления на процессуальных руководителей, советуя учить матчасть, хоть иногда отвлекаясь на УПК, в перерывах между мониторингом соцсетей и СМИ", - прокомментировал он пресс-релиз офиса.

Накануне вечером Офис генпрокурора обнародовал заявление, в котором обвинил НАБУ в попытках скрыть собственную неэффективность по целому ряду дел, включая "Роттердам+", публично переложив ответственность на прокуратуру.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" 27 августа 2020 из-за отсутствия состава преступления.

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В сентябре законность и обоснованность этого решения подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

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Решение ВАКС о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября.

11 ноября Высший антикоррупционный суд также подтвердил законность полномочий прокурора САП Виталия Пономаренко, который принял законное решение закрыто дело.

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НАБУ САП ВАКС Роттердам+ Офис генпрокурора Даниил Гетманцев
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