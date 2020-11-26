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Сложные переговоры с МВФ: почему Украина сократила дефицит госбюджета-2021

26 ноября, 21:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киеву и Фонду надо было найти компромисс по расходам и дефициту, говорит Сергей Марченко

Украинскому правительству пришлось сократить дефицит проекта госбюджета на 2021 год с 6 до 5,5% из-запереговоров с Международным валютным фондом.

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Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, ко второму чтению Верховной Рады пришлось корректировать дефицит, исходя из ситуации с возможностями брать кредиты.

"У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь, из-за того, что надо было найти компромисс по расходам и дефициту. Мы согласовывали параметры дефицита и были вынуждены принять ситуацию, при которой пришлось сокращать дефицит. Те расчеты, которые были перед первым чтением, надо было скорректировать исходя из возможностей наших займов", – сказал Марченко.

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Напомним, 26 ноября Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета-2021, в котором снизил дефицит 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта.

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Также напомним, Марченко предупредил, что МВФ может потребовать от Украины досрочно вернуть средства, полученные по уже работающим кредитным программам.

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