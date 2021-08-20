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Следом за Безосом – Илон Маск поднялся в рейтинге Forbes

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
20 августа, 22:32
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Точно также распределены места и в списке миллиардеров Bloomberg
Илон Маск (на основном фото) уступает в рейтинге самых богатых только Джеффу Безосу (на фото слева). Коллаж "Сегодня"
Илон Маск (на основном фото) уступает в рейтинге самых богатых только Джеффу Безосу (на фото слева). Коллаж "Сегодня" / Фото: REUTERS/Mike Blake, Blue Origin

Основатель Tesla Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей мира Forbes. В то же время владелец LVMH Бернара Арно опустился еще на одну позицию ниже.

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Издание сообщает, что по итогам четверга, 19 августа, состояние Маска оценивались в 177,4 млрд долл.

Рейтинговые качели

Еще в начале недели самым богатым человеком мира по версии Forbes был Бернар Арно. Однако спустя несколько дней акции его холдинга LVMH подешевели на 12,6%. Соответственно, его состояние сократилось почти на 21 миллиард и составило 173,2 миллиарда долларов.

Сейчас Илон Маск уступает в списке только основателю Amazon Джеффу Безосу. Состояние последнего оценивается в 185,5 миллиарда долларов.

Лидерство Безоса пошатнулось в начале августа. Тогда он за день потерял 13,9 миллиарда долларов, уступив Арно. Однако 19 августа миллиардер вернул первую позицию, несмотря на падение акций Amazon на 1,3%.

Такие "американские горки" несвойственны списку

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Безос, Маск и Арно за последние восемь месяцев неоднократно выходили на первое место и теряли этот статус. Аналитики издания считают, что такие частые изменения — это необычное явление.

Отслеживать состояния миллиардеров Forbes начал в 1987 году. В течение 20 лет только 6 человек возглавляли этот список: японские магнаты в сфере недвижимости Есиаки Цуцуми и Таикичиро Мори, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, инвестор Уоррен Баффет, мексиканский телеком-магнат Карлос Слим и основатель владельца бренда Zara Амансио Ортега. В 2007 список Forbes Real-Time впервые возглавил Безос.

А что в Bloomberg

В другом списке миллиардеров места распределены точно также. В начале августа, когда основатель Amazon потерял первенство в Forbes, он все равно занимал первую позицию в списке Bloomberg. За ним шел Илон Маск, а после уже Бернар Арно. Сейчас ситуация не изменилась:

  • Джефф Безос – 186 миллиарда долларов.
  • Илон Маск – 184 миллиардов долларов.
  • Бернар Арно – 158 миллиардов долларов.

Интересно, что днем ранее рейтинг выглядел иначе и первое место занимал основатель Tesla:

  1. Илон Маск – 188 млрд долларов.
  2. Джефф Безос – 187 млрд долларов.
  3. Бернар Арно – 168 млрд долларов.

Напомним, в начале августа основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал видео перемещения на пусковую установку сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенной в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту космического корабля.

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Как известно, в конце марта в американском штате Техас завершились испытания очередного прототипа Starship, построенного SpaceX. Высотные испытания модели SN11 завершились взрывом при посадке.

О том, что произошло в Украине и мире, можно узнать из свежего выпуска новостей "Сегодня":

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