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Скорейшая реформа УЗ обеспечит прозрачное тарифообразование, – ЕВА

29 марта, 14:25

Ирина Ненько Ирина Ненько

По мнению экспертов ЕВА, в первую очередь нужно отделить вертикали UZ Сargo и UZ Infra

Правительство должно обеспечить продолжение начатой реформы "Укрзализныци", что будет способствовать росту эффективности работы железной дороги и привлечению инвестиций и ее развитие. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской Бизнес-ассоциации, сообщает "Obozrevatel".

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"Надеемся, что правительство не будет медлить с избранием нового руководителя "Укрзализныци" и паузы в начавшейся реформе не произойдет", - отмечается в заявлении.

В частности, по мнению экспертов ЕВА, в первую очередь в рамках реформирования УЗ должна быть осуществлена структурная реформа, а именно – отделение вертикалей UZ Сargo и UZ Infra. Также в ассоциации подчеркнули необходимость прекращения практики субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

"Традиционно в Украине пассажирские перевозки являются убыточными и затраты на их осуществление покрываются "Укрзализныцей" вследствие перекрестного субсидирования за счет прибыльных грузовых, что негативно влияет на финансовое состояние железнодорожной отрасли и на ее развитие, и, по сути, является косвенной дополнительной финансовой нагрузкой для представителей бизнеса с целью перекрытия убытков "Укрзализныци", – отметили в ЕВА.

Кроме того, одним из ключевых моментов в ЕВА считают создание прозрачного механизма тарифообразования на железной дороге. Ведь действующая тарифная система является непрозрачной и экономически необоснованной.

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"Кроме этого, отсутствует привязка к типу затрат, что делает невозможным четкое целевое использование тарифов: тяга, вагон, инфраструктура, инвестиции. Необходимо распределить железнодорожный тариф на локомотивную, инфраструктурную и вагонную составляющую (последняя уже дерегулирована), а также полностью пересмотреть систему тарифообразования", – уточнили в ЕВА.

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Также в ассоциации напомнили о критическом состоянии железнодорожных путей, из-за чего вводятся ограничения скорости на многих участках. Поэтому требуются значительные инвестиции в их ремонт и обновление – в ближайшие 5 лет необходимо ремонтировать до 1000 км путей в год.

"На сегодняшний день уже по одной трети всей протяженности железнодорожных путей, а это около 8,5 тыс. км, просрочены плановые ремонты, а на 1,1 тыс. км действуют ограничения скорости", – отмечается в заявлении.

Как известно, процесс реформирования "Укрзализныци" и ее анбандлинг начал Владимир Жмак. Он выделил из состава монополии отдельные подразделения УЗ Карго (грузоперевозки) и УЗ Инфра (инфраструктурный). Однако наблюдательный совет компании заблокировал процесс реформирования. А позже единогласным решением отправил Владимира Жмака в отставку. Буквально на следующий день это решение поддержал Кабмин. И.о. председателя УЗ назначили Ивана Юрика, который уже находился на этом посту.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что увольнение Владимира Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента. Экономист Борис Кушнирук, в свою очередь, убежден: решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзализныцю" в том виде, что позволит ее дальнейшее разграбление.

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Позже народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что постоянная смена руководства "Укрзализныци" негативно сказывается на работе компании и не дает возможности провести ее реформирование.

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Укрзализныця железная дорога реформирование Владимир Омелян наблюдательный совет Ева Владимир Жмак
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