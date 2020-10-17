Сколько в Украине бедняков и у кого выше риски стать нищим

В Украине ближе всего к черте абсолютной бедности, или нищете, находятся люди, утратившие работоспособность – пенсионеры, люди с инвалидностью, которые получают доходы на уровне прожиточного минимума. Официальный прожиточный минимум для нетрудоспособных в Украине лишь немногим превышает черту бедности – 1769 грн. Это позволяет получателям такого дохода тратить на 5 грн больше, чем составляет порог бедности – 59 грн в день, или 2 доллара 7 центов.

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По данным Укрстата, доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума – порога абсолютной бедности – к началу 2020 года получало 1,3% населения. Казалось бы, мизер. Но если посчитать в человеческих жизнях, это немало: получается, более 544 700 человек в Украине живут в нищете.

В Укрстате выяснили, какие семьи чаще всего оказываются за гранью нищеты:

домохозяйства без детей, где есть хотя бы один безработный – среди таких 5,1% семей оказываются за чертой бедности;

домохозяйства с детьми, где есть хотя бы один безработный – 4,4%;

семьи, в которых есть три ребенка или больше – 3,3%.

/ Фото: Сегодня

Кого можно назвать бедным

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Относительной бедностью в Украине считается уровень доходов ниже реального прожиточного минимума. Каков он, этот реальный минимум, никто давно не считал (в соответствии с законом и на научной основе). Но по тем расчетам, которыми пользуется Министерство социальной политики, реальный прожиточный минимум в Украине составляет сейчас в среднем 4145 грн.

Сколько людей живут за чертой относительной бедности, тоже точно не известно: Укрстат считает реальным прожиточным минимумом сумму, в которую не включены коммунальные платежи. В этом случае "реальный" прожиточный минимум насчитывают меньше – на начало 2020 года это было 3660,94 грн. Доходы ниже этой суммы к началу 2020 года имели 24,4% населения.

Укрстат указывает, кто чаще всего оказывается в категории относительно бедных людей:

семьи с тремя и более детьми – среди них 60,9% получают душевой доход ниже реального прожиточного минимума;

семьи с детьми, где есть хотя бы один безработный – 46,1%;

одинокий человек старше 65 лет – 40,2%.

При этом, по данным уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, 80% украинских пенсионеров получают пенсию, не превышающую уровня монетарной бедности (реального прожиточного минимума).

Доходы ниже 4000 грн получают 30% населения – свыше 12,5 млн человек. Так что можно предположить, что меньше 4145 грн (реального прожиточного минимума с учетом коммунальных платежей) получает каждый третий украинец. По данным Института демографии НАН Украины, к концу 2019 года уровень относительной бедности в Украине составлял 38,5%. То есть свыше 15,5 млн украинцев – бедные.

Бедность и коронавирус

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По итогам 2020 года ситуация с бедностью может ухудшиться. ООН прогнозирует, что в результате пандемии COVID-19 в мире вырастет число людей, живущих в крайней нищете, – впервые с 1990 года. Это означает "обращение вспять примерно десятилетнего прогресса в снижении уровня бедности в мире", говорят в ООН.

Самый неблагоприятный сценарий развития пандемии предполагает сокращение доходов или уровня потребления на 20% в мировом масштабе. В этом случае число людей, живущих в абсолютной нищете, может увеличиться на 420-580 млн чел.

Чем беднее страна, тем сильнее в ней ухудшается ситуация с бедностью.

Согласно исследованию Института демографии НАН Украины, к концу 2020 года уровень бедности в Украине вырастет до 45%.

Причем чем меньше населенный пункт, тем выше в нем уровень бедности. Так, в Киеве уровень бедности к Новому году может составить 28,4%, в других крупных городах – 34,3%, в малых городах – 49,9%, в сельской местности – 54,6%.

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Справка "Сегодня" :

17 октября – Международный день борьбы с бедностью. Этот день отмечается по инициативе ООН с 1993 года.

По мировым стандартам чертой абсолютной бедности считается доход на уровне 1,9 доллара США в день. Жить в нищете или за чертой бедности – это получать доход менее 1,9 долл. в день на члена семьи. В переводе на украинскую валюту это 54 грн в день (если курс выше 28,4 грн за доллар), или 1620 грн в месяц.

В мире в 1990 году за чертой бедности находились 1,867 млрд человек. В 2013 году число нищих – людей с мизерными доходами – сократилось до 783 млн, к 2020-му – до 736 млн. Большинство из них живут в двух регионах мира: в Южной Азии и в странах Африки к югу от Сахары.

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