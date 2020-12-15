В 2021 году Рада обойдется украинцам на 500 млн грн дороже: на что уйдут деньги

Вместе с законом о государственном бюджетеВерховная Рада проголосовала и за смету для себя на будущий год.

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Согласно документу, расходы на парламент в 2021 году планируется увеличить на 500 млн грн, по сравнению с годом нынешним. Сайт "Сегодня" разбирался, на что именно уйдут деньги.

Зарплаты подрастут

Согласно смете, расходы на Аппарат Верховной Рады, по сравнению с 2020-м годом, увеличиваются больше чем на полмиллиарда – с 2 млрд 7 млн 430,7 тыс. грн в этом году до 2 млрд 535 млн 662,2 тыс. грн.

В частности, на зарплаты депутатов предусмотрено 665 млн грн, тогда как в 2020-м было 642 млн.

На зарплаты сотрудников аппарата выделяется 1 млрд 18 млн грн. В 2020-м расходы были чуть ли не вдвое меньше – только 756 млн.

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Зарплатный фонд Аппарата президента в следующем году составит 737,89 млн грн. В этом году предусмотрено 580 млн.

На автобазу в целом потратят свыше 150 млн грн. Прибавка также приличная – в этом году бюджет насчитывает всего 97 млн грн.

Обслуживание правительственных зданий обойдется в 234,77 млн. В 2020-м – только в 150 млн грн.

Парламентская столовая за год израсходует 4,1 млн. В этом году питание парламентариев и сотрудников ограничивалось 2,58 млн грн.

Во сколько обходится налогоплательщикам один народный депутат

Если разделить зарплатный фонд депутатов на их число, получается, что за год каждый из народных избранников заработает более полутора миллионов гривен – 1 млн 573 тыс. (сейчас в парламенте 423 нардепа).

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Помимо этого, каждому депутату полагается "социальный пакет", который составляет несколько средних зарплат в месяц.

В частности, каждый депутат имеет право на такие блага:

компенсация стоимости проезда (средства выдаются каждому нардепу ежемесячно на протяжении всего срока депутатских полномочий) – 7500 грн в месяц;

компенсация телефонных разговоров (10 месяцев, кроме отпуска)– 489 грн в месяц;

на покупку канцелярских принадлежностей (деньги выдаются раз в год) – 150 грн в месяц;

командировки помощников-консультантов в округа (10 месяцев) – 800 грн в месяц;

расходы на содержание приемных в округах – 167 грн в месяц;

организация встреч с избирателями – 55 грн 83 коп. в месяц;

компенсация стоимости аренды жилья или проживания в гостиничном номере (точная сумма рассчитывается по количеству дней в месяце) – 19 770 грн в месяц.

В год получаются такие цифры:

/ Фото: Сегодня

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Как видим, дешевле всего стоит организация встреч с избирателями, дороже всего – жилье для депутатов.

В 2021 году, по сравнению с 2019-м, размер "социального пакета" для депутата практически не изменился (расчеты на 2020 год не публиковались). Только на канцелярские принадлежности сумма увеличилась со 106,5 грн до 125 грн в месяц.

Однако отметим, что окончательная смета расходов на одного депутата – та, которую утвердит парламент – в открытом доступе никогда не публикуется. Обнародуется только само решение об утверждении сметы, без приложений с цифрами. Так что мы сравнивали только проекты смет на 2019 и 2021 годы.

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