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Вдвое больше, чем потом: стало известно, сколько Украина заплатит по госдолгу в 2021 году

28 декабря, 14:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министерство финансов обнародовало план выплат

Украина в 2021 году должна будет заплатить около 16 млрд долларов по государственному долгу, который вырос с начала 2020 года. Эта сумма погашения почти вдвое больше, чем ожидается в 2022 и 2023 годах (8,6 млрд и 8,9 млрд долларов соответственно).

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Такие данные обнародовало Министерство финансов Украины в презентации подписанного президентом госбюджета на 2021 год.

Из 16 млрд долларов Украина заплатит:

  • 8,2 млрд долларов – по внутреннему долгу;
  • 3,4 млрд долларов – по внешнему долгу;
  • 2,7 млрд долларов – за обслуживание внутреннего долга;
  • 1,8 млрд долларов – за обслуживание внешнего долга.

При этом ожидается, что соотношение госдолга к ВВП снизится с 68% в 2020 году до 64,3% в 2021-м.

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Ранее в Счетной палате также рассказали, сколько каждый украинец заплатил за госдолг с начала 2020 года.

При этом Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Глава Минфина Сергей Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом он заверял: новые займы берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с кредиторами.

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долги Минфин Украина госдолг кредиторы

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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