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Сколько стоит Украине один заболевший COVID-19

20 января, 10:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Больше всего средств потратили на лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии

Один пациент с коронавирусом обходится государству в среднем в 45 тысяч гривен. В среднем с апреля по декабрь 2020 года на лечение заболевших COVID-19 выплатили более 11 млрд гривен.

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Об этом сообщают новости "Сегодня", опираясь на данные Национальной службы здоровья Украины.

Видео: Сегодня

Такие выплаты позволили пролечить 253 тысячи украинцев.

Больше всего средств потратили на лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии – более 50 тысячи заболевших. Это почти 20% всех заболевших ковидом за указанный период, то есть каждый пятый пациент.

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Напомним, по данным Минздрава на 20 января 2021 года уже 900 тысяч украинцев побороли коронавирус. А за прошедшие сутки выздоровевших от COVID-19 на 10 тысяч больше, чем новых больных.

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Также на днях глава Минздрава встречался с депутатами "Слуги народа", которым рассказывал о будущей вакцинации украинцев. Он рассказал о двух этапах вакцинации и "тайных" договоренностях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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расходы выплаты лечение коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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