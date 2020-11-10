Скидки против падения потребления: почему застыли ценники на АЗС

Для "своих" цена бензина может быть ниже на 3-5 грн за литр

После рекордов подорожания, когда цены на АЗС выросли на 1,1-1,15 грн/л, или на 5%, рынок розничного автомобильного горючего замер. А в ряде регионов горючее даже подешевело. Почему так произошло – рассказали эксперты сайта "Сегодня".

Реклама

По их словам, потенциал подорожания топлива был исчерпан, поэтому цены остановились.

"После стремительного роста цен в течение последних двух недель, когда литр бензин подорожал более чем на гривню, дизтоплива – на 80 копеек, трейдеры увидели, что оптовые цены на границе снижаются, курс гривни стабилизировался, а покупательский спрос упал. Этими факторами и можно объяснить нынешнюю ситуацию на рынке", – анализирует замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн добавил, что Украина вступает в низкий сезон потребления топлива. При этом цены в опте снижаются, и, дабы привлечь покупателей в рознице, трейдеры начинают проводить акции для лояльных клиентов, то есть имеющих дисконтные карты той или иной сети.

"Для "своих" цены на бензин могут быть ниже на 3-5 грн/л, чем для тех, кто не имеет скидочной карты, это намного больше, чем год назад, – отметил Сергей Куюн. – Продажи снижаются, и таким образом их надеются увеличить".

По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, все, кто хотел повысить розничные цены на газ, это сделали. Кроме того, за неделю средняя цена в опте упала до 19 400 грн/т, или на 400 грн/т, но было и дешевле. В пересчете на литры это примерно 10,7 грн/л. Поэтому на фоне сезонного снижения спроса цены тоже остановились.

Напомним, что парламент готов изменить цены на топливо.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Рынок топлива замер в ожидании новых цен".

Коронавирус не отступает, поэтому дезинфекция автомобиля по-прежнему остается актуальной. Как ее правильно делать, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама