Скандинавский фонд останавливает инвестиции в Украину из-за нарушения договоренностей Кабмином

Инвестирование прекращается до создания в Украине предсказуемой и устойчивой структуры и соблюдения правительством договоренностей, заявили в инвестиционном фонде

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Северная экологическая финансовая корпорация NEFCO (Финляндия) объявила о приостановке инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине из-за систематического нарушения правительством своих обязательств и планов ввести дополнительный налог на зеленую энергию в виде акциза. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Соответствующее заявление скандинавский фонд обнародовал 3 июня.

"NEFCO решила прекратить инвестировать в новые проекты в секторе возобновляемых источников энергии в Украине до тех пор, пока не будет создана предсказуемая и устойчивая структура, а достигнутые договоренности будут соблюдаются правительством Украины", - говорится в заявлении.

Основной причиной такого решения стали планы Кабинета министров ввести дополнительный акцизный налог на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

К тому же в инвестиционном фонде разочарованы невыполнением правительством Украины ранее взятых на себя обязательств, в том числе с оплаты произведенной зеленой энергии.

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"NEFCO серьезно разочарована тем, что украинское правительство пересматривает "зеленые" тарифы задним числом для уже утвержденных проектов. Это отрицательно сказывается на привлечении новых инвестиций и переходе Украины к чистой энергии и энергетической независимости. Нужна предсказуемая структура", – говорится в заявлении.

Напомним, в конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долл., тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долл. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.