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Такого не было 80 лет: последствия пандемии будут шокирующими

11 декабря, 20:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В ООН предсказали самый мощный кризис за последние десятилетия

В следующем году мир может настичь мощнейший экономический спад, вызванный последствиями коронавирусной пандемии, и появление вакцины уже этому помешать не сможет.

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Об этом, выступая 11 декабря на форуме о международном сотрудничестве после пандемии, заявил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

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"Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за 80 лет. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода", – сказал он на организованном Нобелевским комитетом мероприятии.

Причинами сложившейся ситуации Гутерриш назвал "уже существовавшие неравенство и несправедливый строй".

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Он снова призвал страны отказаться от "вакцинного национализма", подчеркнув, что подобное поведение стран привело к отсутствию скоординированного ответа на пандемию.

"Реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников", – добавил генсек ООН.

Гуттериш призвал сделать вакцины от коронавируса общим достоянием.

Напомним, что ранее он назвал неготовность мира к солидарности и сотрудничеству причиной того, что ситуация вокруг пандемии коронавируса вышла из-под контроля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ООН коронавирус Гутерриш COVID-19
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