Штрафы до 1700 грн: кто и сколько будет платить за неубранный снег

За неубранную территорию инспекторы сначала дают время на уборку, а уже тогда накладывают штраф

Штрафы за неубранный снег могут достигать 1700 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ФЛП и балансодержатели многоквартирных домов являются ответственными за свою прилегающую территорию, а соответственно и за ее очистку зимой. Особенно это актуально во время снегопадов, когда в среднем уборку нужно осуществлять раз в три часа.

"Сегодня" узнал, что грозит вышеупомянутым лицам за несоблюдение правил.

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Да, согласно части второй статьи 18 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" предприятия, учреждения, организации в области благоустройства населенных пунктов обязаны:

содержать в надлежащем состоянии находящиеся в их собственности или пользовании объекты благоустройства (их части), а также определенную правилами благоустройства территорию;

возмещать в установленном порядке ущерб, причиненный нарушением законодательства по вопросам благоустройства населенных пунктов.

В то же время граждане в сфере благоустройства населенных пунктов имеют право требовать немедленного выполнения работ по благоустройству населенных пунктов в случае, если невыполнение таких работ может нанести вред жизни, здоровью или имуществу граждан.

Также украинцы имеют право обращаться в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного имуществу или здоровью граждан в результате действий или бездействия балансодержателей объектов благоустройства.

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Балансодержателями многоквартирного жилого дома, например, могут быть жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК), жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Напомним, что в зимний период скалывание льда и уборка снега осуществляется при необходимости, а посыпание территории песком, пескосоляной смесью и т. д. (при наличии гололеда) 4-8 раз в месяц.

Штрафы

За данными Министерства юстиции и в соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях Украины, нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов влекут наложение штрафа:

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от 340 до 1360 грн. на граждан и на должностных личностей;

от 850 до 1700 грн. на граждан – субъектов предпринимательской деятельности.

Штрафы для предпринимателей с 10 декабря

С 10 декабря на законодательном уровне запретили бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и сферы предоставления услуг. На биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, которые являются первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда, требования пока не распространяются. Это исключение действует до 2023 года.

К нарушителям вышеупомянутого закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно штрафы от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение сумма будет составлять от 3400 до 8500 гривен. Штраф платит предприятие в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

Раньше мы писали, за что украинцев будут штрафовать более чем на 300 тысяч гривен.

Мы также выясняли, что такое придомовая территория, что в нее входит, и какие права имеют совладельцы дома.