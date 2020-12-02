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Шмыгаль развенчал три мифа о бюджете-2021

2 декабря, 14:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Премьер-министр уверяет, что средств хватит на все необходимое

Вокруг поданного в Верховную Раду доработанного проекта госбюджета на 2021 год возник ряд мифов. Три из них касаются якобы недостаточного финансирования таких сфер:

  • социальное обеспечение и помощь;
  • медицина;
  • образование.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который заявил о желании развенчать эти мифы.

Социальная сфера

"Несмотря на слухи, никакие соцвыплаты в следующем году не будут уменьшены", – заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что предполагается рост пенсий для всех пенсионеров. А уменьшение бюджетного финансирования Пенсионного фонда на 8 млрд гривен будут компенсированы благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, повышением минимальной зарплаты.

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Медицинская отрасль

Расходы на медицину в 2021 году предусмотрены на рекордном уровне – 161 млрд гривен, сказал Шмыгаль. Это на 30 млрд гривен больше, чем в прошлом году, и на 65 млрд гривен больше, чем в 2019-м. То есть фактически за два года финансирование медицины вырастет более чем на 60%, отметил премьер.

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Зарплаты всех медиков в следующем году будет повышены на 30%, заверил он. Хотя, как ранее заявлял глава Минздрава Максим Степанов, зарплаты врачей нужно повысить почти в три раза.

Образование

Рост расходов в 2021 году составит практически на 30 млрд гривен. По мнению Шмыгаля, это позволит повысить зарплаты педагогам на 26%.

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Кроме того, продолжатся программы поддержки "Новой украинской школы". В следующем году будет построено и отремонтировано почти 300 учебных заведений.

Напомним, проект государственного бюджета Украины, который должен был пройти второе чтение до 20 ноября, до сих пор лежит в Верховной Раде. Что уже пришлось изменить в нем, разбирались журналисты "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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образование медицина пенсии госбюджет мифы соцвыплаты бюджет-2021 Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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