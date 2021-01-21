Шмыгаль разочаровывает инвесторов из-за долгового кризиса в "зеленой" энергетике, – Евтушенко

Он отказался от полного погашения долгов перед производителями энергии из ВИЭ и готов заплатить лишь 50%, говорит Евтушенко

Иностранные инвесторы разочарованы бездействием премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно того, что не выполняются обязательства государства по погашению задолженности перед производителями "зеленой" энергии и есть угроза растраты уже выделенных средств вместо выплаты их инвесторам в "зеленую" генерацию.

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Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко, пишет "Politeka".

По его словам, инвесторы, которые развивают "зеленую" энергетику в Украине, очень разочарованы позицией главы правительства, которое не выполняет взятые обязательства по погашению долгов перед "зеленой" генерацией.

Он напомнил, что меморандум о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ от власти подписал именно премьер Денис Шмыгаль, однако сейчас он отказался от полного погашения долгов перед производителями "зеленой" энергии и готов заплатить лишь 50% от предусмотренной суммы.

"Эта позиция премьер-министра вызвала большое разочарование, большое беспокойство и, бесспорно, много иронических улыбок. Опять, как всегда, Украина безнадежна в плане способности ее политического истеблишмента выдерживать договоренности, соблюдать законодательство и быть прогнозируемым и надежным партнером", - сказал Евтушенко.

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Он также обратил внимание, что на Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), осуществляется давление со стороны рейдеров, чтобы незаконно перераспределить средства, которые, в первую очередь, предназначены для выплаты долгов перед "зелеными" инвесторами.

"Документ назывался руководство. Юридическая природа этого документа непонятна, такого термина в украинском праве не существует. Это является, на наш взгляд, свидетельством большого политического давления, оказываемого на НКРЭКУ. Давление оказывает одна олигархическая группа, которая фактически рейдерит на сегодняшний день украинскую энергетику, и ее представительство в парламенте, в комитете по энергетике в лице его председателя. Также давление оказывается из еще более высоких кабинетов государства", – считает Евтушенко.

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По его словам, НКРЭКУ не имеет права, согласно Хозяйственному кодексу, вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов и издание руководства ГП "Гарантированный покупатель" о направлении кредитных средств на погашение задолженности перед генерирующими компаниями является незаконным.

"Все знают, что это незаконно, все знают, что права они делать такого не имеют, но поскольку политическое давление очень серьезное, они стараются быть креативными и придумывают такие смехотворные и абсолютно с правовой точки зрения ничтожные термины и юридические документы, которые не имеют никакого смысла и значения... Я бы на месте "Гарпока" выбросил бы ее в мусорку", – подытожил Евтушенко.

Ранее ЕБРР, один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине, выразил беспокойство председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку относительно невыполнения украинскими властями обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

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Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированному покупателю" руководство с рекомендацией перечислить минимум 50% от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

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