Шмыгаль рассказал о "плане Б" на случай паузы с траншем МВФ

Если знать дату предоставления транша, то Украина может применить вполне рабочий финансовый инструмент

Украина имеет "план Б" на случай, если пауза с предоставлением траншей кредита Международного валютного фонда затянется, однако рассчитывает на оглашение даты приезда миссии Фонда уже в этом году.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью "Корреспонденту".

По его словам, текущая ситуация позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% — выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен.

"Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлениям, таможня пока отстает по плановым поступлениям. Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", – говорит премьер.

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Коснувшись темы альтернативных источников поступления денег, которые могут компенсировать расходы бюджета в 2020 году, Шмыгаль заметил, что это традиционные источники, которыми пользовалась Украина все годы независимости – рынок внешних и внутренних заимствований.

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"У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", – подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что если знать дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) — это вполне рабочий инструмент.

"Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем — около 1 млрд долларов", – объяснил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль назвал две причины,почему Украина не получила очередной транш МВФ.

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Также напомним, что Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагалось, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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