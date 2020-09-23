Шмыгаль назвал предельный уровень зарплат членов Кабмина

Даже несмотря на то, что Конституционный суд отменил ограничения по зарплатам чиновников, члены украинского Кабинета министров будут получать жалование не выше 60 тысяч гривен.
Об этом глава правительства Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что с принятием решения КСУ по зарплатам чиновников и госслужащих Кабмин и он лично "остается под действием постановления №304, в котором заработные платы министров ограничены размером не более пяти средних заработных плат в Украине".
"Это наша принципиальная позиция", – добавил премьер.
По данным Госстата, средняя зарплата по Украине на июль 2020-го составляла 11 804 грн. Таким образом, жалование членов Кабмина должно составить без малого 60 тыс. грн.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Шмыгаль надеется: средние зарплаты в Украине вырастут до 15 тыс. грн уже к 2022 году.
Также напомним, что ограничение высоких зарплат госслужащих суммой в 47 тыс. грн было требованием президента Владимира Зеленского.
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