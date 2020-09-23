Шмыгаль назвал предельный уровень зарплат членов Кабмина

Глава правительства говорит, что жалование министров регулирует постановление №304

Даже несмотря на то, что Конституционный суд отменил ограничения по зарплатам чиновников, члены украинского Кабинета министров будут получать жалование не выше 60 тысяч гривен.

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Об этом глава правительства Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что с принятием решения КСУ по зарплатам чиновников и госслужащих Кабмин и он лично "остается под действием постановления №304, в котором заработные платы министров ограничены размером не более пяти средних заработных плат в Украине".

"Это наша принципиальная позиция", – добавил премьер.

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По данным Госстата, средняя зарплата по Украине на июль 2020-го составляла 11 804 грн. Таким образом, жалование членов Кабмина должно составить без малого 60 тыс. грн.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Шмыгаль надеется: средние зарплаты в Украине вырастут до 15 тыс. грн уже к 2022 году.

Также напомним, что ограничение высоких зарплат госслужащих суммой в 47 тыс. грн было требованием президента Владимира Зеленского.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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