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Школьным врачам хотят на 50% повысить оклады

25 февраля, 10:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Низкие зарплаты заставляют медиков увольняться из учебных заведений

Медработникам в учебных заведениях, которые во время карантина получают надбавки, хотят повысить должностные оклады на 50%.

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С таким предложением выступило Министерство образования и науки. Соответствующий проект постановления Кабмина завершает стадию обсуждения с общественностью.

Деньги на такое повышение придется искать в государственном и местных бюджетах. Понадобится более 650 млн гривен ( 5,7 млн из госбюджета, 648,9 млн гривен – из местных).

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Сейчас должностной оклад врача в учебном заведении, в зависимости от тарифного разряда, составляет от 4859 до 6061 гривен.

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"Такой низкий уровень оплаты труда медработников в учебных заведениях приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учебные заведения теряют возможность обеспечивать соблюдение госгарантий учащихся по их медицинскому обслуживанию, особенно в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции", – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что в Украине необходимо установить минимальную зарплату для медиков, которая будет привязана к прожиточному минимуму. Министр надеется, что нардепы поддержат такой законопроект.

А в бюджете на 2021 год предусмотрено повышение зарплат медикам на 30%. Общие госрасходы на медицину в 2021 году составят 4,3% ВВП с постепенным повышением до 5% к 2023 году.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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школа зарплаты медики врачи повышение оклады

Источник: Сегодня

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