Шестая часть холодильника – на помойку. Сколько еды выбрасывают украинцы

Если на неделю выбрасываете еды на 30 гривен, то за год лишаете себя новой пары кожаной обуви

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Каждый шестой помидор, яблоко и куриное филе в Украине выбрасывают на помойку. Новости "Сегодня" подсчитали, что бы можно было собрать, если бы купленное не пошло на помойку.

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Такая неэкономная не только Украина, но и весь мир. В год выбрасываем почти миллиард тонн еды. Еженедельно пищи гривен на 100 выбрасывает Виктор. Хотя и тщательно продумывает, что класть в корзину.

"Хумус можем не доесть, сосиски какие-то не доедаем. Просто забывается, что они существуют, и они пропадают. С одной покупки один-два товара выбрасываем", – признается киевлянин.

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Шестую часть от всей еды на планете выбрасывают, считают в ООН. В год – 931 миллионов тонн. Если все это положить в грузовики, а их выстроить друг за другом, то поверхность Земли эта очередь опоясает семь раз.

Видео: Сегодня

Чтобы не выбрасывали, в чешском ресторане тот, кто оставил что-то на тарелке, дополнительно оплачивает еще половину обеда. А вот в Китае недавно приняли закон – штрафовать рестораны, если своим клиентам продают много пищи, а те не доедают.

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Еда остается и в украинских ресторанах. С появлением сервиса "завернуть с собой" работать на помойку повара начали втрое меньше, говорит столичный ресторатор Максим Храмов.

"В месяц это где-то килограмм 15-20 максимум один ресторан. Это остатки пищи, которые не доели гости. Это списания, которые делает кухня, когда сделали много заготовок, и оно не успело продаться", – говорит ресторатор.

Почему так? Психотерапевт Елена Рыхальская говорит, что еда – это базовая потребность. И когда ее достаточно – верим, что и в других сферах все хорошо.

"С одной стороны, люди покупкой продуктов заполняют свою тревожность о завтрашнем дне, с другой стороны – это еще синдром войны. Это еще память, как наши бабушки, наши мамы запасались продуктами, так как их может не быть. С третьей стороны – это не очень сытое детство, когда человек каждую крошку – в ладошку", – анализирует психотерапевт.

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И с этим бороться трудно. Но если уже купили и приготовили много – лучше морозить. Готовые блюда, например, котлеты. Но только на неделю, потому что потом даже в камере испортится. Лучше – говорят диетологи – готовить мало и чаще. Пища не надоедает, и польза сохраняется.

"Если это первое – суп, борщ – можно употреблять в течение двух, ну максимум трех дней. Если это касается каш, то каши на три дня можно готовить спокойно. Мясные блюда тоже не более трех дней", – отмечает специалист.

Если гривен на 30 выбрасывать пищи еженедельно, то за год это уже полторы тысячи. Или пара кожаной обуви.