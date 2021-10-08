"Схемы" обнародовали скандальное расследование об Укрэксимбанке – Мецгер отреагировал (видео)

Госбанк выдал 60 миллионов кредита на покупку скандального ТРЦ Sky Mall

Укрэксимбанк выдал кредит бизнесмену, который платит налоги в "бюджет ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование, из-за которого на них напал глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер. Банкиру не понравился один из вопросов журналиста о банке.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Реклама

"Схемы" расследовали многомиллионный кредит, который государственный банк, в апреле 2021 года, выдал компаниям "Оптовая сеть 2011" и "Славиан". Владельцами этих компаний является бизнесмен Сергей Брюховецкий, который был депутатом Горловского горсовета от "Партии регионов".

60 миллионов кредита выдали на покупку скандального ТРЦ Sky Mall.

Реклама

"Как следует из документов – суть кредита, выданного Укрэксимбанком, как раз и заключалась в том, чтобы профинансировать эту его покупку [ТРЦ]. Этот механизм изложен в кредитном договоре объемом более чем 100 страниц, который есть в распоряжении "Схем", - рассказали журналисты.

Журналисты выяснили, что Брюховецкий также владеет компанией "Спец-Реммаш" в оккупированной Горловке. Компания занимается ремонтом оборудования для местных шахт. Услуги у Брюховецкого заказывают многие предприятия, которые находятся под контролем "ДНР". Только в 2020 году "Спец-Реммаш" заработала более 5 миллионов рублей (около двух миллионов гривен).

Отметим, что в декабре 2014 года оккупационная власть перерегистрировала компанию по так называемым местным "законам", но ее совладельцем указан Брюховецкий. А компания платит налоги в "бюджет ДНР". Она заплатила за 7 месяцев 2021 года минимум 3,5 миллиона рублей (примерно 1,4 миллиона гривен).

Реклама

По данным журналистов, Брюховецкий проигнорировал просьбу прокомментировать эту информацию журналистам. А Мецгер во время интервью отрицал информацию, уверяя, что Укрэксимбанк не выдавал кредит компаниям "Оптовая сеть 2011" и "Славиан", а также что у компаний-заемщиков банка нет владельцев, плативших налоги "ДНР".

Мецгер отреагировал на расследование

Мецгер уже отреагировал на расследование "Схем", он извинился перед журналистами и объяснил почему Укрэксимбанк выдал кредит компании Брюховецкого.

"Служба Безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было обнаружено. Кредит не проблемный, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются", – написал он в Facebook.

По его словам, госбанк ничего не нарушил, ведь у Укрэксимбанка есть все документы, которые в любой момент могут проверить правоохранительные органы.

"Все денежные средства, выданные банком в качестве кредита, были использованы для рефинансирования задолженности в украинских банках и для расчета на территории Украины с украинским юридическим лицом-продавцом актива", – написал банкир.

Он пояснил, что государственный банк профинансировал компанию Брюховецкого и получил в залог корпоративные права на 107 млн долларов. Затем кредит согласовали: кредитный комитет банка, служба безопасности банка, правление банка и независимый наблюдательный совет. Кроме того, кредит своевременно выплачивается и не проблемный.

"Что касается документов, которые нашли журналисты. Эти документы должны быть переданы в СБУ и должно быть проведено расследование. Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь расследование будет быстрым и общество узнает правду", – резюмировал банкир.

Как развивались события