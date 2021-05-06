Схема на 100 тысяч. В Хмельницком глава Пенсионного фонда наживалась на подчиненных

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Руководство Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области будут судить за вымогательство средств у подчиненных.

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Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура в Facebook.

Как установило следствие, начальница возглавляла управление почти 20 лет и заставляла подчиненных отдавать часть их зарплаты – надбавку за интенсивность труда. Для этого она привлекла еще четырех подчиненных, которые вели учет начисления надбавок и их выплат.

Из-за служебной зависимости сотрудники были вынуждены выполнять требования руководительницы, поэтому в течение января-июля 2020-го передали вымогателям более 100 тыс. грн.

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Действия начальника и заместителя начальника главка, а также трех руководителей его структурных подразделений квалифицированы по ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации, участие и руководство ею, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, сочетающееся с ее вымогательством, совершенное преступной организацией) Уголовного кодекса Украины. Поэтому им может "светить" лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в конце апреля 2021-го сотрудники столичной милиции задержали директора дома престарелых, который требовал от пенсионера пять тысяч долларов за проживание в заведении.

А в Сумской области правоохранители задержали заместителя директора института НААН. Чиновник требовал от предпринимателя 10 тыс. грн ежемесячно. Эта сумма была "арендной платой" за помещения, находящееся в управлении института Национальной академии аграрных наук.