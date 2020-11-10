Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль, – эксперт

НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии на 30%, в 2021 году цена вырастет снова

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 30% уничтожит шахты, которые и без того имеют миллионные убытки. Об этом заявил директор госпредприятия "Львовуголь" Олег Акимов. По его словам, рост расходов на электроэнергию еще больше загонит отечественные шахты в убытки и может привести к уничтожению отрасли, пишет "Znaj.ua".

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"1650 за тонну угля. Еще повысить сейчас за электроэнергию плату. Мы и так уже полностью находимся в финансовой дыре. Мы сегодня берем фактически, у нас дисбаланс, финансовый результат по работе за октябрь минус 70 миллионов гривен. Давайте повысим еще цену на электроэнергию, будет минус 80 миллионов или 90", - пояснил Акимов.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн/МВт-ч.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

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В свою очередь, ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку исков в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

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По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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