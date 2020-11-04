Українська
$ 28,6
33,48
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Шахтеры устроили митинг под Верховной Радой и озвучили требования

4 ноября, 15:42

Инна Бабур Инна Бабур

Митингующие требуют погасить долги по зарплате и создать условия для стабильной и бесперебойной работы госшахт

3-го ноября под Верховной Радой проходит митинг работников угледобывающих предприятий города Угледара. Работники госшахт "Южнодонбасская-1" и шахты имени Н.С. Сургая требуют от Верховной Рады и правительства немедленно погасить долг по заработной плате, перераспределить расходы государственного бюджета в сумме 77,356 млн.грн по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли", и направить их на погашение задолженности по заработной плате работников угольных предприятий.

Реклама

Кроме того, шахтеры требуют создать условия для стабильной и бесперебойной работы госшахт – обеспечить 100% реализацию угольной продукции шахт и своевременную оплату согласно договорам. Кроме того, просят выделить средства из государственного бюджета на погашение задолженности за электрическую энергию, которая образовалась до 01.07.2019 года.

По словам главы Независимого пофсоюза горняков Михаила Волынца, задолженность по зарплате уже достигла 1,4 млрд грн. Если не предпринять системных шагов, задолженность вырастет до 2 млрд к концу года.

В тренде
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартиры

Волынец говорит, что шахтеры готовы продолжать митинг, пока их вопросы не будут решены.

"Шахтеры остаются в Киеве до завтрашнего дня. Они будут тщательно отслеживать, будут ли приняты обещанные законопроекты и будут ли быстро выделены средства. Если не будут – другие шахтеры, которые не смогли приехать в Киев, готовы перекрыть транспортные пути. В первую очередь, на Львовщине, в районе Равы Русской, на Луганщине, в Донецкой области", – заявил Волынец на брифинге в Верховной Раде.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

шахтеры митинг задолженность Волынец
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборовФинансы
Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиков
Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиковЭкономика
Бензин резко подорожал. Что будет с ценами на топливо к ноябрю
Бензин резко подорожал. Что будет с ценами на топливо к ноябрюЭкономика
В Раде готовят новую налоговую реформу
В Раде готовят новую налоговую реформуЭкономика
"Евробляхерам" закрутят гайки: копы будут штрафовать за прострочку ввоза автоЭкономика
В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплатаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять