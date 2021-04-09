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Шахтеры получают зарплату реже, чем члены НКРЭКУ выписывают себе премии по 250-300 тыс. грн, – нардеп

9 апреля, 13:05

Ирина Ненько Ирина Ненько

Члены НКРЭКУ, которые ответственны за долги по зарплате перед шахтерами, выписывают себе премии

Члены НКРЭКУ, которые ответственны за долги по зарплате перед шахтерами, выписывают себе премии чаще, чем шахтеры госшахт получают зарплату. Об этом заявил народный депутат ("Европейская солидарность") Михаил Бондарь, сообщает "Znaj.ua".

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"Абсурд, но премии руководители НКРЭКУ выписывают себе чаще, чем шахтеры "Волыньуголь" получают зарплату. 300 тысяч они получили вчера, еще 250 тысяч было в феврале и все это поверх зарплаты члена НКРЭКУ в 200 тысяч гривен в месяц", – отметил Бондарь на своей странице в Facebook.

Он отметил, что шахтеры "Волыньуголь" и "Львовуголь" вынуждены чуть ли не ежемесячно пикетировать Офис президента, чтобы им заплатили зарплату за январь, при том что эта зарплата составляет всего 15-16 тыс. грн.

"И в это же самое время назначенные этим же президентом чиновники НКРЭКУ за 1 день выписали себе премию по 300 тысяч на каждого. И это уже не первый раз – такие премии выписываются каждые 3 месяца за "выдающиеся заслуги", – возмутился надреп.

Он заявил, что подобные премии в условиях постоянных задержек зарплат шахтерам – верх цинизма и дерзости.

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"Зеленский и Шмыгаль рассказывают сказки, что на зарплату шахтерам в бюджете нет средств, и тут же назначенные ими воры выписывают себе премии по 300 тысяч за раз. Позор", - подытожил Бондарь.

Напомним, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза – до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальную работу".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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шахтеры зарплаты премия НКРЭКУ Михаил Бондарь
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