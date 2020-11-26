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Шахтеры не допустят возвращения импорта тока из России, – лидер профсоюза горняков

26 ноября, 13:20

Инна Бабур Инна Бабур

Еще летом Кабмин подготовил законопроект о запрете импорта из России, но он до сих пор не проголосован в парламенте

Восстановление закупки электроэнергии в России приведет к закрытию украинских шахт и электростанций и окончательному развалу энергосистемы. Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец, сообщает "Главком".

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"Покупая электроэнергию у страны-агрессора, Украина лишала работы собственных энергетиков и шахтеров. Преступный импорт мы вместе с коллегами-депутатами остановили весной 2020 года. Сегодня снова начались разговоры агентов российского влияния о необходимости скорого восстановления закупок", – написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, еще летом правительство подготовило законопроект о запрете импорта из России, однако он до сих пор не проголосован в парламенте.

"Повторение кризиса, который вызвал российский импорт в прошлом году, недопустимо. Украина должна раз и навсегда на законодательном уровне защитить своих энергетиков и шахтеров от российского влияния", – подчеркнул лидер Независимого профсоюза горняков.

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Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.

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Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.

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Россия Верховная Рада правительство электроэнергия импорт Волынец законопроект
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